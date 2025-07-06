Ödemiş'te yangından tahliye edilen hayvanlara özel bakım

Tosunlar Mahallesi'nde 2 Temmuz'da başlayan ve dün kontrol altına alınabilen orman yangınından etkilenen mahallelerdeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tahliyesi için İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tahliye edilen 582 büyükbaş ve yaklaşık 300 küçükbaş hayvan, ilçedeki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Gebe Düve Üretim Tesisi'ne getirildi.

Karışıklık yaşanmaması adına hayvanlar burada alındıkları mahallelere göre ayrı bölümlere yerleştirildi. Çevredeki yem fabrikaları tarafından tesise yem ve saman desteği sağlandı.

Veteriner hekimlerce kontrolleri yapılan hayvanların sağımı yapılıp sütün satışından elde edilen gelir sahiplerine teslim ediliyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yangının çok büyük olduğunu, ekiplerin gayretli çalışmasıyla büyük kayıpların önüne geçildiğini söyledi.

Yangın bölgesindeki hayvanların tahliyesinin önemine dikkati çeken Şahin, bazı üreticilerin hayvanlarını götürecek yeri olmadığı için böyle bir çalışmayı başlattıklarını belirtti.

Hızlı bir şekilde yangın bölgesinden tahliyelerin gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, "Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü ve Köseler mahallelerinde tahliye kararı çıktıktan sonra Ödemiş içerisinde hayvan nakli yapanlarla bir araya gelindi. Telefonla görüşüldü. Hızlı bir şekilde araçları aldık ve tahliyeyle birlikte hayvanlarımızı çıkarmaya başladık. Bu arada bu hayvanların bir kısmını da oradaki üreticiler bölge içerisinde kendi eş, dost ve akrabalarının olduğu yerlere de naklettiler. Onun dışında nakil yapacak yerleri olmayanları da biz aldık." dedi.

Hayvanların karışmasının önüne geçilmesi için çok dikkatli davranıldığına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Yangın bölgesinde toplamda 3 bin büyükbaş, 1000 civarında küçükbaş yetiştiriciliği vardı. Bunlar etkilenmişti. Bu bölgeden 582 büyükbaş ve yaklaşık 300 civarında küçükbaş buraya alındı. Naklettiğimiz hayvanların yem ihtiyacı, çevredeki yem fabrikaları, üreticiler ve Bakanlığımızın diğer unsurları tarafından karşılandı. Veteriner Hekimler Odası buradaki hayvanların tüm sağlık hizmetlerini yürütüyor. Tedaviye ihtiyacı olan varsa tedavilerini yapıyoruz. Toplamda bize 150 tonun üzerinde kaba ve kesif yem geldi. Sürekli gelmeye de devam ediyor."

Yangın bölgesindeki mahallelerde hayatın normale dönmesinin ardından hayvanların tekrar sahiplerine teslim edileceğini aktaran Şahin, bu anlamda katkı sunan herkese teşekkür etti.