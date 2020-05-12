Haber Giriş: Kaynak: AA
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.
Yedieylül Mahallesi Spor Sokaktaki apartmanın 4. katında bulunan dairenin mutfağından alev ve dumanların yükselmesi üzerine ev sahibi kadın ve 3 çocuğu, evden çıkarak komşularından yardım istedi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluşurken yangının ocağın üzerinde unutulan yemeğin taşmasından kaynaklandığı belirtildi.
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