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Hersek Lagünü'nde 3 yeni tür kuş kayıtlara geçti
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda 3 yeni kuş türü tespit edildi.
Hersek Lagünü'nde yapılan son kuş sayımında "Küçük kartal", "Çam baştankarası" ve "Kındıra kamışçını" kuş türleri belirlendi.
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Marmara bölgesinin önemli sulak alanlarından biri olan Hersek Lagünü'nde yapılan son çalışmayla birlikte kuş türünün 224'e çıktığını belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise Türkiye'de şimdiye kadar 480 kuş türü görüldüğünü ve kayıt altına alındığını hatırlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Yalova kuş türü Hersek Lagünü altınovaSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:45
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