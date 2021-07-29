Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nöbetçi noterlik yeniden devrede
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonu yeniden başlıyor.
Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, 31 Temmuz Cumartesi ve 1 Ağustos Pazar günleri itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.
Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.
Etiketler: Adalet Bakanlığı
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