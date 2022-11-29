Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Eylül'de temeli atılan Gaziantep-Nurdağı yolunda, 5 kilometrelik kesimde çalışmaların sürdüğü, 53,7 kilometrelik proje kapsamında ise 2 köprü, 16 hemzemin kavşağın yer aldığı ifade edildi.

31,4 kilometrelik Nizip-Karkamış yolunun BSK ve bölünmüş yol olarak projelendirildiği aktarılan açıklamada, proje kapsamında 3 köprünün de bulunduğu kaydedildi.

Çalışmalarda yüzde 38 fiziksel gerçekleşme sağlandığının altı çizilen açıklamada, "Bugüne kadar toplam 13,8 kilometrelik bölünmüş yol BSK olarak tamamlandı. Kalan 17,6 kilometrelik kesimin de 2023 yılında bitirilerek trafiğe açılması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Başpınar'daki sanayi bölgesinde köprülü kavşakların önceki yıllarda hayata geçirildiği hatırlatıldığı açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Dedeman Kavşağı-Dülükbaba arası 5,5 kilometrenin 2x2 bölünmüş yol-BSK ile 2x1 tek yol BSK servis yolu olmak üzere BSK yenilemesi yapılarak 2011 yılında trafiğe açıldı. Ayrıca, organize sanayi bölgesindeki mevcut güzergahtaki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla önceki yıllarda Dedeman, Erikçe, Başpınar Organize Sanayi, Dülükbaba ile Şehirgösteren Köprülü Kavşakları tamamlanarak hizmete sunuldu. Dedeman Köprülü Kavşağında köprü genleşme derzlerinin yenileme çalışmaları da tamamlanarak, yarın trafiğe açılacak."