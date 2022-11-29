İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili çalışma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren takip sonrası Beylikdüzü'nde belirlenen bir villaya operasyon düzenlendi.

Villada, 500 kilo 750 gram uyuşturucu madde ile 169 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Kent genelinde düzenlenen diğer operasyonlarda ise 6 kilo 261 gram uyuşturucu madde, 62 kök Hint keneviri ile 2 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.