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Türkiye
AA 27.04.2023 11:12

Nisan ayında karla mücadele: 7 metreyi buldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışma yürütüyor.

Nisan ayında karla mücadele: 7 metreyi buldu
[Fotograf: AA]

Kışın sert geçtiği Hakkari'de, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'daki İkiyaka, Sat Gölleri ve Göllerbaşı bölgesinde kapalı yolun açılması için 5 gün önce çalışma başlatan ekipler, kar kalınlığının bazı yerlerde 7 metreyi bulması nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Nisan ayında karla mücadele: 7 metreyi buldu

3 kilometrelik yol 5 günde açıldı

Bölgede 3 iş makinesi ve 7 personelle yürütülen çalışmada, yolun 3 kilometrelik bölümü 5 günde açılabildi.

Ekipler, 10 gün içinde bölgeye ulaşımın sağlanmasını hedefliyor.

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