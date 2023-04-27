İstanbul'daki ilaç operasyonunun detaylarına TRT Haber ulaştı

İstanbul polisi, ilaç hırsızlığı şebekesini 3 ay önce takibe aldı. Çalınanlar arasında, kanser hastalarının kullandığı ilaçlar olduğu belirlendi.

Hem hastaları tehlikeye atan, hem de kamuyu zarara uğratan çeteye yönelik operasyonun ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

6 bin kutu ilaca el kondu

Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi, 6 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, piyasa değeri 5 milyon lira olan 6 bin kutu ilaç ve 4 bin 700 lira nakit para ele geçirildi.

Şebekenin ilaçları internet yoluyla yurt içi ve yurt dışına satmaya hazırlandığı belirlendi.

Örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlendi

Zanlılardan ikisi suçunu itiraf etti. Diğerleri yakalandıkları adreste misafir olduğunu öne sürdü ancak teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin tamamının örgütlü şekilde hareket ettiği belirlendi.

6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.