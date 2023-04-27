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Türkiye
İHA 27.04.2023 10:48

Kuaförden 40 bin TL değerinde saç boyası çaldılar

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir kuaförden 40 bin TL değerinde kadın saç boyası başta olmak üzere birçok malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kuaförden 40 bin TL değerinde saç boyası çaldılar
[Fotograf: İHA]

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenini sağlamak, can ve mal güvenliğini korumak için gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Söke İlçesi Gölbent Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından icra edilen faaliyet esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içesinde yapılan kontrolde kuaför malzemeleri ele geçirildi.

Konu hakkında yapılan araştırma sonucu, araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahsın eşyaları Muğla'nın Bordum ilçesinde faaliyet gösteren bir berberden çalındığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin yapılan hastane kontrollerinde de uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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