Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nikah günü evleri yandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda bugün nikahı olan gelin ve damadın evi yandı. Çift, nikaha bile katılamadan yangına koştu.
Nikahlarına gitmek için evden çıkan Eda ve Eren çiftinin İstiklal Mahallesi'ndeki evleri yandı. Nikaha 2 saat kala kuaförde son hazırlıklarını yapan Eren'i komşuları arayıp evinden dumanlar çıktığını haber verdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Sebebi belirlenemeyen yangını gören çift büyük üzüntü yaşadı.
Yanan binanın sahibi Gönül Yılmaz, "Ben kendi evimdeydim. Dışarı bakınca ambulansları ve polis araçlarının bizim eve baktıklarını gördüm. Burada benim kiracılarım oturuyor. Dönüp baktığımda yandığını gördüm ama neden yandığını bilmiyorum" dedi.
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