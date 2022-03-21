Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de meydana gelen 3 araçlık zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen üç otomobi İlhanlı Mahallesi Kayseri Yolu Ditaş kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kayseri'de aç kalan kurt ilçe merkezine indi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz