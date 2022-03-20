Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP'nin nevruz etkinliğinde 83 kişiye gözaltı
HDP'nin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği, HDP'nin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliğinde 83 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Yenikapı etkinlik alanında HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinin saat 12.30'da başlayıp, 16.30'da sona erdiği belirtilerek, "Etkinlikte, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle 1'i aranan, 83 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Sıradaki Haber
Aydın'da terör propagandası yapan 7 kişiye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz