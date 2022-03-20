Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da terör propagandası yapan 7 kişiye gözaltı
Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanyozgatlı Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması üzerine inceleme başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Aydın Terörle Mücadele PKK/KCK
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