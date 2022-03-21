Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aç kalan kurt ilçe merkezine indi
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.
Karakoyunlu Mahallesi'nde yaşayan Bülent Tok, markete giderken yol kenarında bir kurt olduğunu fark etti.
Tok, cep telefonunun kamerasıyla hayvanı görüntüledi.
Bir süre araçların çevresinde dolaşan kurt, daha sonra uzaklaştı.
Etiketler: Kayseri Doğal Yaşam
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