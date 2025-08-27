Açık 22.1ºC Ankara
DHA 27.08.2025 23:13

Niğde'de tır, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarptı: 3 ölü

Niğde'de otoyolda emniyet şeridinde bekleyen otomobile arkasından gelen tırın çarptığı kazada 2’si çocuk 3 kişi yaşamanı yitirdi.

Niğde'de tır, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarptı: 3 ölü
[Fotograf: DHA]

Emniyet şeridinde bekleyen, direksiyonunda Şaban Şahin'in bulunduğu otomobile, Ali Y. yönetimindeki tır çarptı. İçerisinde sürücü ile birlikte 4 kişinin bulunduğu otomobil, tır ve çelik bariyerler arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan kişi ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Niğde Trafik Kazası
