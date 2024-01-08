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Türkiye
İHA 08.01.2024 11:51

Niğde'de kargo patladı, 4 çalışan zehirlendi

Niğde'de kargo sevkiyatı sırasında bir kargo düşerek patladı. Kargonun içinde zirai ilaç olduğu öğrenildi. PTT Kargo'da çalışan 4 personel zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Niğde'de kargo patladı, 4 çalışan zehirlendi

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo şubesinde kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.

4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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