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Türkiye
AA 08.01.2024 11:31

Adana'da otomobil tıra çarptı: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobil tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.

Adana'da otomobil tıra çarptı: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Polis memuru Yusuf Morlalı yönetimindeki otomobil, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkiinde İrfan Yüksel yönetimindeki konteyner yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Morlalı ise ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.

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