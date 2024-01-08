Adana'da otomobil tıra çarptı: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Polis memuru Yusuf Morlalı yönetimindeki otomobil, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkiinde İrfan Yüksel yönetimindeki konteyner yüklü tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü Morlalı ise ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.