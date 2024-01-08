İstanbul'da sinirlenen minibüs sürücüsü ani gaza bastı: Anne ve çocuğu yere düştü

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadın çocukları ile minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi.

Sürücü o yolcuyu aracına aldı. Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi.

Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü.

Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcularda tepki gösterdi.

Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.