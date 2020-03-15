Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.A'nın ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti.

Özel bir firmada çalışan M.E.A. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.