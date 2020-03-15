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Kayseri'de trafik kazaları: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yahya K. yönetimindeki otomobil, İncesu Saraycık Mahallesi'nde mıcıra kapılarak devrildi.
Kazada sürücü Yahya K. ile yanında bulunan İsmail U., yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Talas Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise sürücü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Hüseyin Erdem Ö'ye çarptı.
Kazada yaralanan Hüseyin Erdem Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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