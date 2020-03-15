Alınan bilgiye göre, Mahmut Erdal K. idaresindeki otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayı yapan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.