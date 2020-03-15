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Aydın'da otomobil dere yatağına devrildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Mehmet Aslan'ın kullandığı otomobil, Kuyu Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aslan'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: aydın efeler trafik Kazası dere yatağıSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 05:49
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