Sağancı Mahallesi'nde bir süre önce hayatını kaybeden İlyas Türgenci için düzenlenen taziyede dağıtılan tavuklu pilavdan yedikten sonra fenalaşan bir grup, bulantı ve kusma şikayetiyle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 13 kişiden 6'sı taburcu edilirken 7 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.