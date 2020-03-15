Haber Giriş: Kaynak: İHA
Tuzla’da 3 binanın çatı katları alev alev yandı
[Fotoğraf: İHA]
Tuzla'da bir evin çatı katında çıkan yangın, bitişiğindeki 2 binaya daha sıçradı. Üç binanın alev alev yanan çatı katları, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tuzla Aydınlı Mahallesi Güz Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede alevler çatı katını tamamen sardı.
Büyüyen yangın bitişikte bulunan iki binanın çatılarına daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri üç binanın çatısındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: yangın söndürüldü itfaiyeSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 10:30
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