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Türkiye
AA 04.03.2025 16:33

Niğde'de bir doktor hasta tarafından bıçaklandı

Niğde'de bir hasta tarafından bıçaklanan beyin cerrahı yaralandı.

Niğde'de bir doktor hasta tarafından bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. (62) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Yürük'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz"

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere, Uzm. Dr. Burak Yürük'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi.

Yürük'ün durumunun iyi olduğunu belirten Çelik, "Şüpheli, serviste görevli arkadaşlar tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldı ve kısa sürede de emniyet ekiplerimiz olay yerine geldi. Şüpheli şu an gözaltında. Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Türk adaleti şüpheli hakkında gerekeni yapacak ve ceza verecektir." ifadelerini kullandı.

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