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Türkiye
AA 10.07.2024 17:16

Niğde ve Beypazarı'nda sağanak: Yollar göle döndü

Ankara’nın Beypazarı ilçesi ve Niğde'de sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Niğde merkez ile Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri, Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleri ile köylerde sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bor ilçesi TOKİ Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Beypazarı'nda metrekareye 16,2 kilogram yağış düştü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, araçlar ilerlemekte zorlandı, vatandaşlar iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, ilçede metrekareye 16,2 kilogram yağış düştü.

İlçe sakinlerinden Enver Atak, "Şiddetli yağmur yağdı, sokaklardan geçmek adeta imkansız oldu. Dükkanlara ve kapalı alanlara sığındık." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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