Niğde ve Beypazarı'nda sağanak: Yollar göle döndü

Niğde merkez ile Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri, Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleri ile köylerde sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bor ilçesi TOKİ Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

[Fotoğraf: AA]

Beypazarı'nda metrekareye 16,2 kilogram yağış düştü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, araçlar ilerlemekte zorlandı, vatandaşlar iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, ilçede metrekareye 16,2 kilogram yağış düştü.

İlçe sakinlerinden Enver Atak, "Şiddetli yağmur yağdı, sokaklardan geçmek adeta imkansız oldu. Dükkanlara ve kapalı alanlara sığındık." dedi.