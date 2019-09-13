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Niğde merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı13 Eylül 2019 Cuma 11:09 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 11:19
Niğde merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatı ve iltisakı olduğu tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Niğde, Tekirdağ, Konya, Hatay, Ağrı, Kocaeli, Mersin, Tunceli, Kütahya, Kahramanmaraş, Şırnak ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: AA