Yüzlerce saat ve gözlük, yasadışı yollarla yurda sokuldu, Kapalıçarşı’daki bir depoda satışa sunuldu. Polis, Kapalıçarşı’daki bir depoda kaçak ürünlerin satıldığı bilgisini aldı ve harekete geçti.

3 işyeri ve 1 depoya eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, piyasa değeri 600 bin lirayı bulan kol saatleri ile çok sayıda gözlüğü ele geçirdi.

Kaçakçıların, ürünleri satış taktikleri de öğrenildi. Kapalıçarşı’ya gelen müşterilerine showroomları olduğunu söyleyip, tabelası ve numarası olmayan çatı katındaki bir depoya götürüyorlardı. Depoda bulunan kaçak saat ve gözlükleri, müşterilerine sergiliyorlardı.

Ürünleri piyasa değerinin altında sattıkları da orya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheliye, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: TRT Haber, DHA