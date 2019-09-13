Kapalıçarşı'da 600 bin liralık operasyon: 3 gözaltı13 Eylül 2019 Cuma 10:58 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 11:09
Emniyet güçleri İstanbul Kapalıçarşı'da 3 iş yerine ve bir depoya baskın düzenledi. Baskında, yasa dışı yollarla yurda sokulan 600 bin lira değerinde kol saati ve gözlük ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
Yüzlerce saat ve gözlük, yasadışı yollarla yurda sokuldu, Kapalıçarşı’daki bir depoda satışa sunuldu. Polis, Kapalıçarşı’daki bir depoda kaçak ürünlerin satıldığı bilgisini aldı ve harekete geçti.
3 işyeri ve 1 depoya eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, piyasa değeri 600 bin lirayı bulan kol saatleri ile çok sayıda gözlüğü ele geçirdi.
Kaçakçıların, ürünleri satış taktikleri de öğrenildi. Kapalıçarşı’ya gelen müşterilerine showroomları olduğunu söyleyip, tabelası ve numarası olmayan çatı katındaki bir depoya götürüyorlardı. Depoda bulunan kaçak saat ve gözlükleri, müşterilerine sergiliyorlardı.
Ürünleri piyasa değerinin altında sattıkları da orya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheliye, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: TRT Haber, DHA