Türkiye
Trabzon'da kontrolden çıkan kamyonet dereye düştü13 Eylül 2019 Cuma 10:54 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 11:08
Trabzon'da kontrolden çıkan kamyonet dere yatağına düştü. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'da kontrolden çıkan araç dere yatağına düştü.
Ortahisar ilçesi Zafanoz Caddesinde Ayşegül A. yönetimindeki kamyonet, virajı alamayıp yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düşerek, ters döndü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan Ayşegül A, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Araç, dereden vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası Trabzon kamyonet