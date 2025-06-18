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Türkiye
AA 18.06.2025 10:21

Nevşehir'de 64 adrese eş zamanlı baskın: 61 zehir taciri yakalandı

Nevşehir'de polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyona 285 personel katıldı. Helikopterin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de 64 adrese eş zamanlı baskın: 61 zehir taciri yakalandı
[Fotograf: AA]

Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmanın ardından 64 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 285 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu maddelerin parasını kripto varlıklar aracılığıyla aldıkları belirlenen 61 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Narkotik Nevşehir Uyuşturucu
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