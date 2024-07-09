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Türkiye
AA 09.07.2024 17:12

Neslihan Güngen ve eşinin 1,5 milyar liralık hesap hareketi belirlendi

Kuyu-8 operasyonlarında gözaltına alınan sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in yönettiği şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu belirlendi.

Neslihan Güngen ve eşinin 1,5 milyar liralık hesap hareketi belirlendi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde bu sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edilmedi.

Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ip tedavisi" gibi şekillerde pazarlamalar yapıldığı saptandı.

İncelemelerde bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 ilde 134 adrese düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında 54 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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