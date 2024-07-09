Gaziantep'te göle giren 1 kişi boğuldu, 2 kişi aranıyor

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 112 Kızıkhamurkesen kırsal mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı.

Kardeşinin boğulduğunu gören 18 yaşındaki ağabey Burhan Bilgin suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken oda gözden kayboldu.

Bunun üzerine 21 yaşındaki İsmail Uygun da kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak oda gözden kayboldu.

Kayıp 2 kişi aranıyor

Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken, diğer 2 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.