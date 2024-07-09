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Türkiye
DHA 09.07.2024 17:03

Hakkari'de 2 araç, kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Hakkari'de 2 araç, kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yüksekova-Van kara yolunun 26'ncı kilometresindeki Dilektaşı Köyü yakınlarında meydana geldi.

Hakkari'den Yüksekova'ya giden Muhittin Günaydın yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Hacı Koç yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 2'si ağır 13 kişi, yaralandı.

Hakkari'de 2 araç, kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Minibüs ve hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, ihbarla bölgeye gelen UKME, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 araçta hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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