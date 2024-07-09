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Türkiye
AA 09.07.2024 15:18

Bakan Yerlikaya duyurdu: 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmayla 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 10.47'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar alındığını belirtti.


 

7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır."

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Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Sahil Güvenlik Göç
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