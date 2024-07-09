Bakan Yerlikaya duyurdu: 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 10.47'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar alındığını belirtti.

“1️⃣9️⃣ Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, Maalesef 7️⃣ Düzensiz Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı”



Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde… pic.twitter.com/Tloqvi8XpO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024

7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır."