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Türkiye
AA 09.07.2024 14:47

Ankara için sağanak uyarısı

Ankara ve çevresindeki illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı çevreleri, Bolu'nun batısıyla Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Ankara Valiliği uyarı yaptı

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'nın Kuzey ve Batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" ifadelerini kullandı.


 

Yurdun kuzeydoğusu için "sarı" uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl'ün ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu iller için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 

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