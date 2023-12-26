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Türkiye
İHA 26.12.2023 15:13

Nesli tükenmekte olan vaşak fotokapanla görüntülendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan vaşak fotokapanla görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan vaşak fotokapanla görüntülendi

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kozağacı Şefliği bölgesinde ormanlık alana fotokapanlar kuruldu.

Kurulan fotokapanlardan biri nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı görüntüledi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kozağacı Şefliğinde nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında yer alan vaşak fotokapanımıza yakalandı" denildi.

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