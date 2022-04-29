Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşu Ağrı’da görüldü
[Fotoğraf: AA]
Nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşu Ağrı'da grup halinde görüntülendi.
Ağrı Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları envanter çalışmalarında 7 toy kuşunun beslendiğini fark etti.
Ekipler, ülkenin en büyük kanatlı türü ve aynı zamanda dünyanın da en büyük uçabilen kuşlarından olan toy kuşunu görüntüledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ağrı
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