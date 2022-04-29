Ağrı Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları envanter çalışmalarında 7 toy kuşunun beslendiğini fark etti.

Ekipler, ülkenin en büyük kanatlı türü ve aynı zamanda dünyanın da en büyük uçabilen kuşlarından olan toy kuşunu görüntüledi.

[Fotoğraf: AA]