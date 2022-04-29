Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde ölü bir köpekte kuduza rastlandı. Bunun üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı.
Çınarbaşı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran ve ardından ölü bulunan sahipsiz bir köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.
Bunun üzerine Hassa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.
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