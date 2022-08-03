Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nesli tehlike altında olan ve sarnıca düşen çöl varanı ekiplerce kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı sarnıca düştü. Çöl varanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri tarafından kurtarıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Dağyanı bölgesinde içinde su olmayan sarnıca nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı düştü.
Durumu fark eden çobanların ihbarı üzerine bölgeye Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri yönlendirildi.
İp yardımıyla sarnıca inen ekipler, kurtardığı çöl varanını doğal yaşam alanına bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Şanlıurfa
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