Nesilleri tükenme tehdidi altında olan telli turnalar büyüyor

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” yürütülüyor.

DKMP 11. Bölge Müdürlüğü illerinde 2023 yılı izleme çalışmaları kapsamında Amasya’da, telli turna kuşunun, önceki yıllarda üreme kaydı olan, geçtiğimiz yıllarda ve izleme esnasında yeni yuva yaptığı belirlenen yerlerde izleme çalışması yapıldı.

İzleme, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü ve teknik elemanlarının katılımı ile yapıldı. Yavru büyütme döneminde olan telli turnalar, yavrular ve önceki yılın yavrusu izlendi.

Yapılan izlemeler neticesinde yavruların büyüdüğü gözlendi.

Haber: Umut Yeşilyurt