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Türkiye
TRT Haber-İHA 31.05.2023 15:44

İzmir'de sağanak sele dönüştü: Dereler taştı, yollar ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı. Çiğli ilçesinde de bazı dereler taştı, yollar ve iş yerleri su altında kaldı.

İzmir'de kuvvetli sağanak öğleden sonra etkisini artırdı.

Çiğli ilçesinde bazı dereler taştı, yollar su altında kaldı.

İlçe merkezinde çok sayıda iş yerinin zemin katlarını su bastı. Esnaf iş yerlerine dolan suyu boşaltmaya çalıştı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yolları su bastı

Anadolu Caddesi de suyla kaplandı, trafikte aksamalar meydana geldi. Yayalar suyla dolan yol ve kaldırımlardan güçlükle geçebildi.

İzmir İtfaiyesi ve İZSU ekipleri, su baskınından etkilenen yerlere müdahale etti.

Yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
 

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