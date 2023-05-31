Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.05.2023 15:48

Onur Şener cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in, kırık cam bardakla boynundan yaralanarak öldürülmesine ilişkin davada, 2 sanık hakkında müebbet hapis, 3 sanık hakkında ise beraat talep edildi.

Onur Şener cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu
[Fotograf: AA]

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi.

Savcı, sanıkların 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gittiğini, Şener'in programının ardından tekrar sahneye gelerek karaoke şeklinde şarkı söylediği sırada tartışma yaşandığını belirtti.

Bunun üzerine sanıkların bardaklarıyla dışarı çıktığını aktaran savcı, Karataş ile Gündüz'ün ellerindeki bardaklarla Şener'e vurduklarını, kırık cam bardakla boynundan yaralanan Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Savcı, Karataş ile Gündüz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in beraatlerini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek, davayı 5 Temmuz'a erteledi.

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
İzmir'de sağanak sele dönüştü: Dereler taştı, yollar ve iş yerlerini su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
12 ilde terör örgütlerine operasyon: 20 gözaltı
17:14
Yağışlar ne zaman azalacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı...
17:12
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
17:07
Myanmar’da mahkeme, 3 yıl hapis cezası bulunan gazeteciye 10 yıl daha hapis cezası verdi
17:08
AB'den çalışanlarına: Kritik işlerde yapay zeka kullanmayın
17:01
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ