Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu 2 bin 134 rakımlı Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor.
Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, güneşin doğuşunun ve batışının izlendiği Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve yol açma makinalarıyla 2 günde 6 kilometrelik yolu temizledi.
Etiketler: Adıyaman Hava Durumu Kar Yağışı
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