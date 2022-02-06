Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, güneşin doğuşunun ve batışının izlendiği Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve yol açma makinalarıyla 2 günde 6 kilometrelik yolu temizledi.