Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da simit fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sancaktepe'de simit ve unlu mamuller üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde oksijen tedavisi uygulandı.
Eyüpsultan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bulunan 3 katlı fabrikanın giriş katındaki imalathane bölümünde işçilerin dinlendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde oksijen tedavisi uyguladı.
İtfaiye ekipleri, yangını ambalaj bölümüne sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının işçilerin dinlenme bölümünden çıktığı öğrenildi.
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