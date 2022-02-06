Eyüpsultan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bulunan 3 katlı fabrikanın giriş katındaki imalathane bölümünde işçilerin dinlendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde oksijen tedavisi uyguladı.

İtfaiye ekipleri, yangını ambalaj bölümüne sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının işçilerin dinlenme bölümünden çıktığı öğrenildi.