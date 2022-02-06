Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da soba zehirlenmesi: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, eşi ise hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki müstakil evde kızlarının yanında kalan Osman ve Ayşe Bekar çifti, üşüdüklerinden doğalgazlı kalorifer sistemi olduğu halde odadaki kömür sobasını da yakıp uyudu.
Sabah anne ve babasını hareketsiz bulan kızları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Bekar'ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşlı çiftin çocuklarının yanına geldiği öğrenildi
Gazdan etkilenen eşi Osman Bekar ise, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karamanlı ilçesinin Klavuzlar köyünde yaşayan çiftin, yaklaşık 10 gündür kent merkezinde oturan kızı ve damadının yanında kaldığı öğrenildi.
Etiketler: Burdur Soba Zehirlemesi
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