Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki müstakil evde kızlarının yanında kalan Osman ve Ayşe Bekar çifti, üşüdüklerinden doğalgazlı kalorifer sistemi olduğu halde odadaki kömür sobasını da yakıp uyudu.

Sabah anne ve babasını hareketsiz bulan kızları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Bekar'ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşlı çiftin çocuklarının yanına geldiği öğrenildi

Gazdan etkilenen eşi Osman Bekar ise, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karamanlı ilçesinin Klavuzlar köyünde yaşayan çiftin, yaklaşık 10 gündür kent merkezinde oturan kızı ve damadının yanında kaldığı öğrenildi.