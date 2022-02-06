Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tatilinin son gününde Erciyes'e yoğun ilgi
[Fotoğraf: AA]
Yarıyıl tatilinin son gününü Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.
Erciyes Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde yoğun talep gördü. Farklı zorluk derecelerine sahip pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.
Erciyes'e gelen binlerce kayaksever, 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerden faydalanabiliyor.
Öte yandan zirveye yakın kesimlerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı, pistlerin bulunduğu alanlarda 175 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Kayseri Kış Sporları
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