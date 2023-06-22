Az Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 22.06.2023 10:32

Nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası kurtardı

Diyarbakır’da nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu kuyumcu Yusuf Çelik anında Heimlich manevrasıyla müdahale ederek kurtardı.

Çelik’in 5 yaşındaki çocuğu hayata döndürdüğü an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz salı günü öğlen saatlerinde merkez Bağlar ilçesine Yunus Emre Mahallesi’nde bir kuyumcu dükkanının önünde meydana gelen olayda kuyumcu Yusuf Çelik, dükkanında oturduğu esnada öğlen saatlerinde dükkanın önünde annesi ile yürüyen erkek çocuğun nefes alamadığını fark etti.

Heimlich manevrasıyla çocuk tekrar yaşama tutundu 

Duruma müdahale etmek için hemen dışarı çıkan Çelik, Heimlich manevrası ile küçük çocuğun boğazında kalan şekeri çıkararak nefes almasını sağladı.

Yaklaşık 20 saniye süren müdahalenin sonunda Çelik, o anın gururunu yaşayarak 5 yaşındaki çocuğun kafasını okşadı.

Saniyeler içerisinde Heimlich manevrasıyla çocuğun tekrar yaşama tutulma anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

“İnsan hayatı o kadarda ucuz değil”

Dükkan kapısının önünde nefes nefese kalan çocuğu görüp anında Heimlich manevrası ile müdahalede bulunduğunu dile getiren Çelik, “Heimlich manevrası yaparak küçük kardeşimizi kurtarmaya çalıştım. 20 saniye içerisinde müdahale ettim. Herkesin muhakkak Heimlich manevrasını öğrenmesi lazım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, insan hayatı o kadarda ucuz değil” dedi.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Yaşlı kadının parasını gasbetti, 'ayağım takıldı üzerine düştüm' dedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Bakanlık, Türkiye'ye yabancı plakaları araçla gelecekleri uyardı
11:54
Bursa'da fabrika yangını: Müdahale sürüyor
11:51
Türk fizikçiden çığır açan keşif
11:48
Pençe Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
11:50
Kırıkkale'de 'Dayı 1 Operasyonu': 14 gözaltı
11:50
İstanbul'da 4 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi
NATO tarihinin en büyük hava tatbikatında sona yaklaşıldı
NATO tarihinin en büyük hava tatbikatında sona yaklaşıldı
FOTO FOKUS
Nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası kurtardı
Nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ