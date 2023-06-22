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Türkiye
AA 22.06.2023 10:22

Yaşlı kadının parasını gasbetti, 'ayağım takıldı üzerine düştüm' dedi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 84 yaşındaki kadını dövüp 70 lirasını zorla aldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yaşlı kadının parasını gasbetti, 'ayağım takıldı üzerine düştüm' dedi

Yavuzlar Mahallesi'nde 84 yaşındaki D.Y, evinin önünü süpürüp daha sonra ikametine girdiği sırada bir kişi tarafından dövülüp 70 lirası gasbedildi.

D.Y'nin bağırarak yardım istemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

10 suç kaydı olduğu belirlendi

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak zanlının "çocuğun cinsel istismarı", "yaralama" ve "hırsızlık" gibi olaylardan emniyette 10 suç kaydı bulunan Taner K. (49) olduğunu belirledi.

Şüpheli Taner K, olaydan sonra kaçtığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ekiplerce sokakta yürürken yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, D.Y'nin elindeki poşetlerini taşımasına yardımcı olmasını istediğini, poşetleri taşırken dengesini kaybedip kadının üzerine düştüğünü daha sonra adresten ayrıldığını iddia etti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taner K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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