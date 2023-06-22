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Türkiye
TRT Haber 22.06.2023 12:45

Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı eski günlerine dönmenin mücadelesini veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı yaralarını sarmaya çalışıyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş'taki depremlerin üzerinden dört aydan fazla zaman geçti.

En fazla hasarın meydana geldiği yerlerden olan Hatay’ın Antakya ilçesi ise afetin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremin ardından ayakta kalan neredeyse tüm yapılar ağır hasar alırken birçok tarihi yapı da tanınamayacak hale geldi.

Antakya’nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı, bu tarihi yapıların başında geliyor.

Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı eski günlerine dönmenin mücadelesini veriyor

Esnaf eski günlerine dönmeye çalışıyor

Bir zamanlar turist akınına uğrayan, insan kalabalığıyla cıvıl cıvıl olan çarşının geçmişi ile bugünü arasındaki fark, gece ile gündüz arasındaki fark kadar net bir şekilde görülebiliyor.

Uzun Çarşı içerisinde yer alan dükkânların birçoğu kullanılamayacak durumda.
Çarşı içerisindeki bir diğer tarihi yapı olan Yeni Camii ise tamamen yıkık vaziyette.

Dükkânını açan az sayıdaki çarşı esnafı geçmişteki güzel günlere dönebilmek adına yoğun çaba sarf ediyor. Onlardan biri de Bucaklar Fırını'nın sahibi Yunus Bucak.

Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı eski günlerine dönmenin mücadelesini veriyor

"Gittiğimiz yerde kalamadık"

Bucaklar Fırını'nın tarihi hayli eskiye dayanıyor.

200 yıla yakın geçmişi bulunan fırını, 38 yıldır işletiyor Yunus Bucak.

Çarşının en eski esnafından biri olan Bucak, depremin ardından şehrini terk edemeyenlerden.

“Antakya halkı azimli” diyen Yunus Bucak, kısa bir süre Mersin’de kalıp kısa bir süre sonra Antakya’ya dönmüş.

“Gittiğimiz yerde duramaz olduk. Burada tekrar birbirimizi görünce herkes ağladı. Badirenin en büyüğünü atlattı Antakya. Kalbimiz buruk” diye anlatıyor yaşadıklarını.

Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı eski günlerine dönmenin mücadelesini veriyor

"El birliği gerekiyor"

“Hatay hoşgörü kenti. Medeniyet bütün dünyaya Antakya’dan yayılmış” diyor Yunus Bucak.

Hatay’ın sadece Türkiye için değil bütün dünya için önemli bir kent olduğunun altını çiziyor. Kentten kaçmanın çözüm olmayacağını savunuyor.

Antakya’yı el birliği ile yeniden ayağa kaldıracaklarını belirten Bucak, bunun için de birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söylüyor.
 

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
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