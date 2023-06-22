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Türkiye
AA 22.06.2023 09:41

Tünelde alev alan araç çekicide yeniden yandı

Bursa'da Orhangazi Tüneli’nde alevl alan araç, çekici üzerindeyken yeniden yandı. Çekiciden indirilen araç itfaiye tarafından söndürüldü.

Tünelde alev alan araç çekicide yeniden yandı
[Fotograf: İHA]

Bursa istikametinden İstanbul'a seyreden Cengiz Görmez yönetimindeki otomobil, Orhangazi Tüneli'nde aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Fırat A. idaresindeki otomobile çarptı.

Kaza sonrasında otomobil alev aldı. Araçta bulunan 1’i yaşlı kadın 3 kişi araçtan son anda çıkarıldı. Kazada yanan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan N.G. olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çekiciyle tünelden çıkarılan otomobil otobanın Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi mevkiinde yeniden alev aldı.

Çekiciden indirilen araca bu kez Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi. 

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